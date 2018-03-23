有人試圖干預美期中選舉

2018年03月23日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯涉嫌透過社群媒體散播假新聞影響2016年美國大選，相關調查尚未還原真相，臉書又捲入川普競選團隊雇用的資料分析業者「劍橋分析」，所捅出的史上最大個資外洩風暴，成為眾矢之的。距離2018年美國期中選舉僅數月，臉書執行長祖克柏坦承，「確定有人正試圖」透過臉書干預期中選舉。

祖克柏21日接受CNN訪問，在被問到目前有人干預選舉的可能時指出，「我很確定會有俄羅斯所作所為的第二翻版，我確信他們正在做這件事，同時他們會有新的策略，我們必須確保能夠提早察覺並且先發制人。」

祖克柏表示，公司高層「對這些不同手法有某種程度的瞭解，我們需要搶得先機」，臉書員工也正在打造技術，並雇用專人負責審核，以根除政治宣傳和其他相關攻訐。祖克柏並說，臉書承諾把資安部門人數擴增一倍，年底前安全與內容審核人員將達2萬人。

祖克柏坦言，臉書用戶高達20億，他無法保證能完全防堵，他只能承諾「竭盡所能阻撓各敵對勢力介入，」但他認為這次會防堵得比上次嚴密。

臉書新聞內容產品主管哈迪曼本月稍早在談到期中選舉、以及假訊息瘋傳的可能性時指出，「我們的工作碰到了麻煩，但現在已經頗有進展。」

但祖克柏的說詞，要想重拾因臉書監控不力、導致個資遭不當濫用的使用者信心，恐怕有難度。川普陣營聘請的政治顧問業者「劍橋分析」操盤，利用心理測驗APP，未經許可從臉書擷取5千萬美國使用者資料。

踢爆該醜聞的劍橋分析前員工兼吹哨人懷利透露，一份心理測驗問卷就可抓取300份的臉書好友資料，該公司把個資轉賣給第三方，有心人便可分析用戶的政治立場，以操縱有利川普的選情，也就是說，這些個資都淪為協助川普打選戰的大數據。

(中國時報)