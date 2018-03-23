等廁所時與妻邂逅 女兒有中文名

祖克柏（左）與華人妻子普莉希拉（右）。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

臉書創辦人祖克柏天資聰穎，從小時候到創立臉書一炮而紅，可謂平步青雲，這次臉書使用者個資遭其他公司擷取的事件，卻讓他人生中第一次面對重大危機，除了兩天之內蒸發了接近台北市過去1年的預算─50億美元之外，更讓他成為眾矢之的。

祖克柏的父母都是醫生，他喜歡玩電腦，高中成功寫出備受好評的音樂程式，微軟開98萬美元的年薪招募他，但他仍選擇先去念哈佛大學。

在哈佛，祖克柏繼續開發各種新的程式，因此被稱為「程式人」（a programming person）。大二他創造了臉書，為專心經營選擇輟學。2010年臉書會員突破5億，形同世界上人口第三多國家，同年祖克柏被「浮華世界」（Vanity Fair）雜誌列為「資訊時代中最有影響力」第一人。他和微軟的創辦人比爾蓋茲一樣都從哈佛輟學，但祖克柏也沒有白念，因為他在那遇到了未來的華人妻子普莉希拉。

他們的相遇也頗傳奇。在學校一場派對中，她主動與排隊等上廁所的陌生人祖克柏打招呼。不過第一次約會時祖克柏表示自己放著期中考卷不寫過來，嚇到普莉希拉，趕緊叫他回去，害祖克柏以為她對自己沒興趣。當雅虎企圖用10億美元收購臉書之際，普莉希拉說服祖克柏說不。兩人2012年結婚生了2名子女。

祖克柏希望臉書能進入大陸市場，他特別為此學了中文，到北京清華大學用中文演講，甚至還詢問大陸國家主席習近平能否幫他將出生的女兒取個中文名字，雖遭習近平以「責任太大」為由婉拒，之後他仍為女兒取了中文名字「陳明宇」。

(中國時報)

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