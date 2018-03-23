臉書常見犯罪行為有7種

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中國時報
／綜合報導

臉書為人類網路互動帶來革命性改變，但太多負面效應隨之發生，甚至有人利用臉書作為犯罪工具。以下是現在經常在臉書發生的犯罪，如果你想保障使用安全，不妨一讀。

一、詐騙：某些號稱「免費抽獎」、「贈送禮券」的廣告連結，吸引使用者點擊進入，然後要求留下信用卡或身分證號碼等重要個資。

二、霸凌：經常發生在青少年同儕之間，如果情況太過嚴重可能形成重大刑事罪，已經有數件青少年因網路霸凌自殺或殺死朋友的案例。

三、跟蹤：在臉書世界中，「跟蹤」原本的意思是經常查看某一個用戶的動態，這倒無傷大雅。真正的網路跟蹤是用訊息騷擾或威脅別人，以及其他危及他人安全的行為，這些都形成犯罪。

四、搶劫：如果你在臉書上清楚寫出自己的住址、學校、公司，並且喜歡到處打卡暴露行蹤，那麼就有可能成為有心人的目標，趁你不在家或者無防備的時候搶劫財物。

五、竊盜（盜用）身分：喜歡在臉書公布個人資訊的用戶，容易成為身分竊盜的目標。一旦小偷竊走某個臉書帳戶，該帳戶的個資和銀行帳戶也連帶遭殃。

六、誹謗：在臉書上發表心得或者任何形式的言論都是很簡單的事。但如果一不小心得罪某人，就有可能被告誹謗，講話心直口快的人可能要小心。知名企業或人物，更容易成為誹謗的受害者，他們絕對會為了捍衛名聲提告。

七、騷擾：臉書上和騷擾相關的案子顯著增加，從性騷擾到人身威脅，可以說隨時都在發生。色狼可能假裝成學生在臉書上搜尋目標，傳送下流和意帶侵犯的言語和圖片。

(中國時報)

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