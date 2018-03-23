刪臉書防盜個資 專家認分手不易

臉書的按讚機制讓這個社群媒體大受歡迎，但也因此衍生個資外洩危機。（法新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

美國社群網站臉書遭爆用戶個資外洩，網友發起「刪除臉書」運動呼籲停用。但專家表示，臉書已和網路運作密不可分，甚至對有些人而言就是網路的代名詞，因此要跟臉書「分手」不容易！

法新社報導，專家指出，臉書已經構成網路當中的重要結構，因此不太可能因為臉書洩漏各資風暴淡出大眾生活，例如新聞文章網站上的按「讚」和留言區，以及能夠觸傳訊息給非臉書用戶的廣告聯播網。

紐約雪城大學（Syracuse University）傳播學教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）形容「刪除臉書」運動是：「一個公眾對於社群媒體的回饋循環，我們在#刪除Uber看到了同樣的事情」「當然，有些人會刪掉臉書，但要真正刪掉臉書，代表使用者(還)必須刪除Instagram、WhatsApp和Messenger。這對很多人來說並不實際，因為社群媒體已融入每天的生活。」

芬蘭防毒軟體公司芬安全（F-Secure）傳播部門主管巴普羅斯科（Sandra Proske）表示，要和臉書「分手」不容易，「假如它讓你不舒服，當然你可以選擇不用臉書，但因臉書已經是很多人生活的一部分了，因此要完全擺脫並不容易。巴普羅斯科和其餘專家建議，臉書使用者可透過更改貼文權限、限制特定應用程式取得個資等方式，加強個人隱私。

(中國時報)

臉書常見犯罪行為有7種

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。