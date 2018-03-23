刪臉書防盜個資 專家認分手不易

2018年03月23日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

美國社群網站臉書遭爆用戶個資外洩，網友發起「刪除臉書」運動呼籲停用。但專家表示，臉書已和網路運作密不可分，甚至對有些人而言就是網路的代名詞，因此要跟臉書「分手」不容易！

法新社報導，專家指出，臉書已經構成網路當中的重要結構，因此不太可能因為臉書洩漏各資風暴淡出大眾生活，例如新聞文章網站上的按「讚」和留言區，以及能夠觸傳訊息給非臉書用戶的廣告聯播網。

紐約雪城大學（Syracuse University）傳播學教授葛利基爾（Jennifer Grygiel）形容「刪除臉書」運動是：「一個公眾對於社群媒體的回饋循環，我們在#刪除Uber看到了同樣的事情」「當然，有些人會刪掉臉書，但要真正刪掉臉書，代表使用者(還)必須刪除Instagram、WhatsApp和Messenger。這對很多人來說並不實際，因為社群媒體已融入每天的生活。」

芬蘭防毒軟體公司芬安全（F-Secure）傳播部門主管巴普羅斯科（Sandra Proske）表示，要和臉書「分手」不容易，「假如它讓你不舒服，當然你可以選擇不用臉書，但因臉書已經是很多人生活的一部分了，因此要完全擺脫並不容易。巴普羅斯科和其餘專家建議，臉書使用者可透過更改貼文權限、限制特定應用程式取得個資等方式，加強個人隱私。

(中國時報)