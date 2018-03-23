青瓦台魔咒 法院拘捕李明博

2018年03月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓首爾中央法院22日深夜，批准檢方逮捕被控多項貪腐濫權罪名的前總統李明博，檢方立即採取行動。李明博涉嫌在總統任期內收受情報機構和三星電子賄賂，並且透過公司侵吞鉅款。他將成南韓第4位涉貪被捕的前總統。

據韓聯社最新報導，檢方昨夜前往李明博私宅將他逮捕。他將被關押在首爾東部看守所的單間牢房。另一位前總統朴槿惠已於去年3月31日入獄，形成時隔23年南韓重現2名前總統同時入獄的難堪景象。

該國歷任總統皆難有善終，而李明博終究逃不過這個「青瓦台魔咒」。

理由：有毀滅證據之虞

負責逮捕必要性審查的法官朴范錫對批准理由表示，案件事實清楚，案情重大，犯罪嫌疑人位高權重，有毀滅證據之虞。

李明博被控受賄、侵占、逃稅、濫權等高達10多項罪名。檢方可在最長20天的羈押期間深入調查。

南韓檢方已表示將擴大調查範圍，預計將在羈押期限屆滿的4月10日對李明博提起公訴。檢方也有可能在本月底或下月初起訴，以免影響6月地方選舉。考慮到李明博的特殊身份，檢方考慮和調查朴槿惠案一樣，到看守所訊問他。

「平民神話」還是破滅

77歲的李明博於2008年至2013年任南韓第17任總統。

他出身貧苦，靠著努力成為現代集團執行長，締造南韓商界傳奇，取得「平民神話」的美譽，於2002年進入政壇，擔任首爾市長。

他就任總統前後雖然飽受質疑，但李明博每次總能順利脫身，曾被視為南韓唯一能全身而退、安全卸任的前總統。

但2017年下半年起，隨南韓檢方對朴槿惠案調查範圍的擴大，涉及李明博的可疑案件再次成為社會焦點，特別是他是否借用他人名義經營企業行官商勾結，再次引爆輿論。

卸任後的李明博近日因收受賄賂、官商勾結動用網軍介入政治等大案遭到調查。本月初南韓檢方宣布傳喚他，日前要求法院批准逮捕令。

由於李明博不願出席審查，法院改用書面審查決定是否准許逮捕。

收賄特別費逾3億元

李明博的罪名包括，涉嫌在總統任內收受兩任情報機構首長以「特別經費」為名義的賄賂、三星電子以代交DAS案律師費為名的賄賂。金額總共超過110億韓元（約台幣3.23億元）。

(中國時報)