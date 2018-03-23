南韓修憲 總統任期4年可連任

2018年03月23日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統府青瓦台22日公布總統修憲案有關國家權力結構、選舉制度和司法制度內容，包括總統任期4年、可連任一次，但現任總統文在寅並非適用對象。另外，南韓統一部22日與北韓聯絡，提議29日在板門店舉行高級別會談，討論兩韓首腦會談日程。

青瓦台民政首席祕書曹國表示，南韓在1987年修憲時採「任期5年、不可連任」的總統制，是因當時南韓經歷長期軍事獨裁，如今國民的民主力量比政治力量強大，引進任期4年、可連任的總統制的時機成熟。修憲後文在寅並不是該條款的適用對象，他的任期截至2022年5月9日，不得連任。修憲案還把投票年齡下修至18歲，在「經濟合作暨發展組織」（OECD）的34個成員國，其他國家都賦予18歲公民選舉權。

全球矚目的兩韓領袖會談，22日有最新進展。南韓統一部提議北韓，29日在板門店舉行高級別會談，南韓將派3人代表團，由統一部長趙明均任首席代表，北韓可能由祖國和平統一委員會委員長李善權率團。南韓準備的會談議題包括實現半島無核化、緩和軍事緊張局勢等永久和平機制，以及兩韓關係發展等。

南韓總統文在寅21日表示，「視（兩韓及朝美領袖會談）的進展情況，可能舉辦韓朝美三國高峰會談。我們應從這次和以後可能舉行的各次會談，來徹底終結朝鮮半島核問題與和平問題」「雖然這是一條從未走過的道路，但我們抱有明確的構想，希望透過韓朝美首腦會談實現的明確目標和藍圖」。

(中國時報)