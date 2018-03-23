美陸角力「我們是一個棋子」

前國安局長蔡得勝。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

針對大陸兩會結束後的兩岸新局，前國安局長蔡得勝昨日表示，台灣的國際環境、經濟弱化、內部對立將更嚴重，台灣將面臨風險更多、不確定性更大的困境；淡江大學國際研究學院院長王高成表示，大陸很在意外國勢力介入兩岸，尤其習剛連任，反獨促統非常強硬，雖美打台灣牌，但大陸對台反制能力綽綽有餘。

國民黨智庫「國家政策研究基金會」22日舉行「中共兩會後對外和對台政策之影響」座談會，邀請前國安局長蔡得勝、淡江大學國際研究學院院長王高成等專家學者與談。

曾於2009年至2014年擔任國安局長的蔡得勝指出，大陸全國兩會後，習近平已成為大陸最有權勢的人，其心腹都居黨政要職，使他推動政策更加有力。未來幾年，大陸整體國力將明顯提升，處理台灣的能力也將更強。

蔡得勝表示，習近平是中共領導人最「知台」的，但並不意味他「友台」。習近平是強烈民族主義者，「一中反獨」意志相當堅強。中共將王岐山、汪洋、楊潔篪、王毅、劉結一等知美日派置於涉美、涉台工作第一線，並不是政策改變，而是執行力的強化；對美國而言，究竟大陸重要，還是台灣重要？大家心知肚明，「我們永遠都是一個棋子，應仔細思考如何發揮最大效能。」

大陸31項「惠台」政策，蔡得勝認為，對我人才、科技、資金的吸納當具一定影響力，對分化台灣官民、弱化台灣經濟競爭力具一定殺傷力；但中共統戰手法是否有效，端視我政府應對作為能否起到「壯大台灣」而定。

王高成則表示，習近平的人大閉幕談話對蔡英文的兩岸政策是不滿意的，大陸很在意外國勢力介入兩岸，尤其習剛連任，反獨促統非常強硬，雖然美打台灣牌，但大陸對台反制力綽綽有餘。

他表示，大陸會適度出手，不會一次把台灣的邦交國全弄掉，讓兩岸關係馬上惡化，但對不滿意的地方，例如台旅法和蔡政府過度親美日等，大陸就會出手。

王高成表示，近期中美間的摩擦跟衝突是可預期的，因為北韓問題已緩解，從美國總統川普商人性格來看，如未來中美妥協，那台灣就沒那麼重要了，台灣在中美間應把持平衡。

(中國時報)

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