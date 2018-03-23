朱立倫訪陸謁中山陵 會台商台生

2018年03月23日 04:11 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

新北市長朱立倫率市府團隊出訪南京上海城市交流6天，22日上午到南京中山陵謁陵。媒體把此行與今年尚未敲定的北市上海「雙城論壇」比較，甚至認為規格更高，朱立倫僅強調無比較之意，並指兩岸不管政治情況多麼嚴峻，或有任何變化，城市交流都應該持續。

在中山陵時，朱立倫也強調，這次是他第一次到南京，因此一定要到中山陵致祭，緬懷國父、表達尊重，覺得非常有意義。之後再前往國民政府總統府舊址，如今是中國近代史遺址博物館。

有媒體問到，在北市與上海「雙城論壇」還沒談定的狀態下就訪陸，外界聯想是否與台北市長柯文哲「較勁」？

朱立倫表示，此行沒有任何比較意義，主要是因為江蘇、上海已多次訪問新北，「禮貌上應該要回訪」；第二個原因是有非常多台商、台生、台胞在長三角，到南京、蘇州與上海表達對同胞關心、座談交流也是應該的。

朱立倫昨天分別會晤了江蘇省委書記婁勤儉和南京市委書記張敬華。

朱立倫說，新北市有27萬家企業，包括鴻海、裕隆等，其中很多企業在江蘇、南京投資。此外，朱立倫還搭地鐵到南京大學與台生座談。

朱立倫23日將到江北新區參訪台積電，還將到青年創業的眾創碼頭，了解台青在南京情況，並訪問南京台商溢泰環保、華新麗華，晚間參加南京台協20周年慶活動。24日前往蘇州，25日轉赴上海，將會晤上海市委書記李強、上海市台辦主任李文輝等重要官員。

朱立倫此行隨行者包括新北市副市長李四川、經發局長張峰源、環保局長劉和然、民政局長江俊霆、觀光旅遊局長陳國君、新聞局長張其強，與新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉等人，26日返台。

(中國時報)