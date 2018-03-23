九二共識 張顯耀：連美國人都知

2018年03月23日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德20日在立院備詢時說九二共識在台灣找不到。前陸委會副主委張顯耀昨批評賴清德不用功，兩岸在2008至2016年簽署的交流協議，都是根據九二共識簽署的，這些資料都在行政院，都在賴清德的抽屜，是賴清德不用功才會「找不到」。

張顯耀也首度透露，美國務院代理亞太助卿董雲裳在接任亞太副助卿前，拜訪了北京，也曾到過台北，當時董雲裳見了馬總統，也到陸委會找過他。當時他就向董雲裳說明兩岸九二共識的基礎，美方當時就表達了充分的了解。也就是說九二共識不是找不到，是連美國人都知道，只有賴清德找不到。

張顯耀指出，國際態勢越來越清楚，美、陸和台之間的關係正在進一步傾斜，台灣與美國的關係趨於緊密，與大陸的官方關係則趨於緊張與疏離。至於美國和大陸之間的關係，隨著貿易戰一觸即發，未來勢必從「鬥而不破」朝著「瀕臨破裂」的方向發展。

張顯耀質疑，台灣「遠陸親美」的路線可為台灣帶來長治久安的保障嗎？台灣在美陸兩大強權之間存活，確實左右為難，尤其兩大強較勁時，更難有左右逢源的自主空間。

至於台北市長柯文哲曾提過兩岸一家親，張顯耀也爆料柯文哲日前拜訪李登輝時，私下明確地表達了他真實的政治理念，向李登輝做了交代，才讓李登輝說出要民進黨多努力這句話。且就他所知，柯文哲從未對九二共識有過明確或是模糊的表態過，他批評柯文哲是條「變色蟲」，完全沒對外說明真正的政治理念，都在進行政治詐騙。

(中國時報)