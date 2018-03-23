總統維安警官 涉毒毀前程

2018年03月23日 04:11 中國時報 王揚傑 、 陳俊雄 、 謝明俊 ／綜合報導 ／綜合報導

鄭介煦因身上攜帶安非他命心虛，被警盤查時拔腿狂奔，隨後仍遭逮捕。（王揚傑翻攝）

鄭介煦（紅圈者）當年以頂標進警大，求學時更是精彩萬分，曾擔任警大柔道校隊隊長，率團獲得全運會亞軍。（取自臉書）

負責正副總統維安工作的保六總隊第一警官隊，其機動組29歲警官鄭介煦前晚被埋伏緝毒的新北市永和分局員警查獲持有安非他命，鄭坦承去年9月開始吸毒，檢方複訊後將他請回但限制住居。保六總隊召開人評會，以鄭員行為不檢，嚴重影響警譽，記兩大過免職。鄭員大好前程，就此葬送。

吸毒半年 大喊我錯了

鄭員落網後，神情緊張，身體不停顫抖，見到隊上長官趕來派出所時，情緒大為崩潰，放聲嚎啕痛哭「我錯了！」但面對媒體詢問為何吸毒？是否工作壓力太大？他不發一語。

永和分局得和派出所員警前晚網路巡邏時，發現疑似邀約吸毒訊息，2名員警依訊息指定地點前往永和智光街埋伏，深夜11時許，埋伏員警見鄭員穿著短褲出現，即上前盤查，鄭員心虛身上藏毒，轉身拔腿狂奔，2名員警分別以徒步及機車追捕才逮到鄭員。

鄭主動從短褲口袋取出1小包安非他命，並稱自己也是警察，試圖博取同情，員警仍將他帶回偵辦。鄭員在派出所表明是現職保六總隊第一警官隊機動組組員，經確認無誤後，循督察系統通報總隊。

限制住居 兩大過免職

鄭員坦承吸食安非他命，供稱去年9月第一次吸毒，前晚6時許，1名網友先無償提供他1包安非他命，同時提醒他和別人一起吸時會比較HIGH，後來透過通訊軟體邀另名網友到永和住處共享，深夜11時許到智光街則是約網友碰面，對吸毒鑄成大錯，十分後悔。

保六總隊在鄭獲請回後召開考績會，依警察人員人事條例暨公務人員考績法等相關規定，決議一次兩大過免職，並強調鄭員非屬特勤警衛隨扈人員，係擔任在隊機動待命勤務派遣人員，不影響蔡總統維安。

土城偵查員 吸毒急辭

此外，永和分局督察組風紀承辦人莊姓巡官，私自將本案通報表外傳給其他分局同仁及同學聊天群組，被記過1次，督察組長連帶申誡1次。另新北土城分局鄭姓偵查隊員也遭爆料吸毒送辦曝光，鄭怕遭懲處免職已報請離職，警界全力掃毒，卻身陷毒海風暴，重大風紀連環爆，重創警譽。

(中國時報)