警大柔道隊長 念書唱歌一級棒

2018年03月23日 04:11 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

保六總隊兩線二星警務員鄭介煦涉毒遭免職。外型陽光、個性開朗的鄭員，國中成績不好，後來高中苦讀以頂標成績考上警大，更從身材瘦弱的柔道「肉靶」苦練成主將隊長，品學兼優被選進警官隊，他更在校慶特刊撰文指，「要為人生寫一段不後悔的歷史。」如今對照過去他積極正向的言論，令人不勝稀噓。

曾與鄭共事的官警和同學昨得知後驚訝認為：「他這麼活潑陽光的人，怎麼會吸毒！」懷疑近來單身的他，在網路交友軟體誤交損友，染上毒癮，才會被自家人網路巡邏盯上。

鄭的同學說，鄭國中畢業以吊車尾成績考上宜蘭高中，開始奮發學習，遊學美國1年，說了一口流利英語，並以頂標成績考上警大外事系78期。他曾任系代表，又在該校韶韻獎合唱比賽擔任主唱，以一曲〈apologize〉，摘下演唱組第一名。

大一身材瘦弱的他，僅能在柔道隊當人練習的肉靶，但他勤加鍛鍊，最終成為主將隊長，率隊獲得全運會亞軍。他曾在校慶特刊分享苦練心路歷程，總是「最早到、最晚走」，將獲勝獎盃放在自家神明桌前，要給阿公看，「想讓他看到，他的孫子在學校活得很精彩。」

與他共事過的官警則說，可能因為鄭遊學美國，對很多議題，都有自己想法，「蠻洋派的」；平時工作或私下聚餐，都看不出他有異樣。

曾指導過鄭柔道的教官則說，當年鄭能被選為隊長，率領70人柔道隊出征，代表他是極為優秀，進警官隊更是「人中之龍」，遲早有機會擔任正副元首隨扈，前途一片光明。

據了解，鄭家三兄弟，一人考上法官，鄭介煦和弟弟則是警察。他考上警大曾接受訪問表示，「警察工作穩定，不必為以後出路擔心。」這下子他卻因為毒品而砸了鐵飯碗，還要面對法律制裁。

(中國時報)