雄檢聲請扣押獵雷艦 遭駁確定

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中國時報
／高雄報導

高雄地檢署偵辦獵雷艦案2月12日偵結起訴陳慶男父子等5人，為避免對方脫產，偵結前即依當時認定的詐貸金額57億3966萬餘元，在1月26日聲請刑事扣押正在義大利建造的獵雷艦，院方認為檢察官未釋明獵雷艦的所有權人是誰？裁定駁回，檢方雖提抗告，但因本案依規定不得抗告，遭高分院駁回確定。

雄檢表示，聲請扣押「獵雷艦」本想讓扣押更為完備，但法院駁回後，檢察官也認為獵雷艦還在建造，根本沒有交船，且船在義大利，與我國又沒有邦交，執行扣押有一定難度，且沒實質必要，2月13日重提新的扣押清單，聲請扣押慶富公司、陳偉志及陳慶男太太陳盧昭霞共40筆銀行帳戶，以及陳慶男夫婦29筆與簡良鑑夫婦15筆的不動產，不包括獵雷艦。

高雄地院裁准扣押陳慶男在旗津區的土地1筆，陳偉志銀行帳戶1筆，簡良鑑在前金區、大寮區共4筆土地，以及慶富公司36筆銀行帳戶，其餘則駁回。

據了解，今年1月26日雄檢偵辦獵雷艦案偵結在即，為避免陳慶男等人脫產，向高雄地院聲請刑事扣押陳慶男、慶富公司及簡良鑑的房屋、土地，為求完備，連還在義大利建造的首艘獵雷艦也在扣押標的，不過法院最後僅裁定扣押陳慶男、簡良鑑和慶富造船公司共18筆房屋、土地，包括位於前鎮區的慶富總部大樓7至10樓等，建造中的獵雷艦則未被裁准。

法官認為，慶富造船雖委託義大利Intermarine建造獵雷艦，但該艦是否已建造為可扣押標的、及所有權人是否為慶富所有，檢方均未釋明，因院方無從審核有無保全追徵的必要或為得沒收之物，所以駁回聲請。

(中國時報)

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