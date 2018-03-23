各區有非營利幼托 北市達標

2018年03月23日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

信義區「信中非營利幼兒園」22日揭牌，北市教育局表示，目前全市已有23家、達成「區區有非營」目標；預計今年還要新增48班，使全市達167班、提供4219個名額。

家長滿意度 高達90分

以北市幼兒園收費來說，公幼每月約5000元，但有寒暑假、放學時間比較早；私幼無寒暑假且可延至晚間才接孩子，每月平均收費需1萬3602元。因此，平均價格落在8500元的非營利幼兒園，因價格適中，收托時間又較公幼彈性，成為雙薪家庭首選。

再增48班 辛苦教育局

台北市長柯文哲昨天出席信中非營利幼兒園揭牌時表示，台北市非營利幼兒園共有119班、可招收名額2949名，因家長滿意度達90分，今年要再增加48班、1270個名額。他坦言，1年內要增加這麼多班級數，「教育局辛苦了，那就繼續辛苦下去吧！」

柯文哲強調，他21日才跟行政院長賴清德說，把所有小問題解決，就沒有大問題，且政治要落實在生活中的每一天，目前家長面臨最大問題就是托嬰、托幼，雖然私幼還有1萬多名缺額，但價格是大問題，另外公幼寒暑假不上課，平常4點下課，雙薪家庭也很難送托，相較之下，非營利幼兒園比較彈性。

柯文哲也說，教育不要都採同一個模式、開放一點，這是一大好處，未來世界太難預測，把全部學生都弄得像罐頭產品不太好。因此，基於種種理由，這2年北市府會以建置非營利幼兒園為政策主軸，也會鼓勵私幼轉型，希望逐步滿足家長需求。

(中國時報)