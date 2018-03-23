夜訪光影女王頭 限量試辦

「夜訪女王頭」星光音樂會，即日起開放購票。圖為去年活動場景。（北觀處提供）

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中國時報
／新北報導
野柳地質公園4月20日至28日首度開放夜間入園，遊客可以欣賞經光影照射不同面貌的「女王頭」。（北觀處提供）

野柳地質公園以「女王頭」地景聞名，近年受到陸客減少影響，遊客數從前年301萬人次，去年僅剩239萬人次，即便韓籍遊客2年增加近30萬人次，仍無法補足陸客缺口。交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為加強行銷，4月20日至28日將試辦開放夜間入園，並安排光影、音樂會等活動，希望帶動旅遊人潮。

野柳地質公園2015年陸客入園人數達181萬餘人次，帶動整體旅客數突破300萬人次，創下歷年最高紀錄；近2年陸客銳減，去年僅剩76萬餘人次，全年遊客數剩239萬人次，是近3年遊客數最少。

遊客銳減 突破嘗試

近年韓國綜藝節目、藝人常到野柳地質公園取景，帶動韓國遊客數逐年成長，從2015年35萬人次，前年增加到近50萬人次，去年再成長到64萬人次，2年內韓客成長超過8成，但完全無法彌補陸客缺口，對附近餐廳、飯店生意幫助有限。

北觀處為加強行銷開拓新客源，首度舉辦「夜訪女王頭」活動，4月20日至28日，每日開放500人夜間入園，活動期間有夜間光影投射，有別白天欣賞女王頭感受；21日星光音樂會，邀請藝人殷正洋、大提琴家張正傑等人精彩演出，即日起開放預約報名。

吸引住宿 預約入園

北觀處副處長金玉珍指出，野柳地質公園入園數國際旅客佔近8成，曾有遊客反映園區太早休息，且考量北海岸夜間景點較少，為吸引更多國際旅客旅遊、住宿，試辦夜間開放入園體驗，將採預約制，若成效不錯，未來不排除夜間開放成為常態。

野柳地質公園副總經理湯錦惠指出，過去因園區內無照明設備，且鄰近海邊濕滑，考量安全問題未開放夜間入園，這次配合北觀處體驗活動，除加派人力協助引導，也將架設燈光、光影，呈現出不同面貌女王頭。

(中國時報)

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