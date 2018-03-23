民進黨提名7新人 搶基市議會過半

民進黨基隆市議員施世明的兒子施偉政（右）接替父親參選基隆市中山區市議員，已獲得民進黨市黨部提名。（李其樺翻攝）

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中國時報
／基隆報導
基隆市議員林明智問政理性平和，基層服務勤快頗受好評；本屆登記參選暖暖區市議員，獲民進黨市黨部提名。（李其樺翻攝）

民進黨基隆市黨部22日公布基隆市議員第一波提名名單，除安樂區外，其他6個選區共提名10人參選，其中超過半數都是新人參選，民進黨基隆市黨部主委陳東財表示，預估今年選情對民進黨有利，爭取議會過半數，讓基隆市政更順利推行。

3議員退休 新手接棒

2014年九合一大選，民進黨基隆市議會共提名12人，最後10人順利當選。

本屆大選民進黨市議員詹春陽、張秉煌和施世明3人退休，分別由詹春陽的祕書江志強，以及張秉煌的兒子張秉鈞和施世明的兒子施偉政接棒參選。

民進黨基隆市黨部昨天下午公告第一波市議員提名名單，分別為第一選區中正區江志強、張顥瀚；第二選區信義區陳東財、陳宜；第三選區仁愛區游祥耀、鄭文婷；第四選區中山區施偉政、張秉鈞；第六選區暖暖區林明智；第七選區七堵區張美瓊等10人，其中現任市議員為3人，其餘7人都是新人。

安樂區民調 4/9舉行

至於被列為「一級戰區」安樂區有4人表態參選，民進黨市黨部上周展開協調，不過仍宣告破局，包含現任市議員洪森永、陳志成及賴正庸、張之豪4人皆堅持不退，將於4月9日晚間6點半至10點半進行初選民調，此次民調將由候選人找來的3家民調公司採取100％全民調，預定4月19日公告3名市議員提名候選人。

市黨部主委陳東財表示，除了安樂區將提名3人，七堵區會再徵召1人，安樂區也要徵召1名婦女保障名額，今年預計要提名15人，由於基隆市長林右昌政績做得不錯，希望發揮母雞帶小雞作用，拚年底議會過半。

(中國時報)

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