桃市清潔隊招考 月薪3萬起跳

2018年03月23日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市環保局相隔2年本月26日將再次招考300名儲備清潔隊員，不但祭出高額獎金等多項福利，3萬多元月薪也比平均薪資高出許多。環保局表示，這次考試外縣市民眾也可報名，但考生除了要通過法規筆試測驗，還得扛著沙包完成60公尺折返跑的「體能測驗」，預計會有萬人報名。

體能測驗扛沙包

桃園市2年前公開招考清潔隊員，由於擴大編制，當年隊員正取180位、備取540位，此次則是招考300名「儲備隊員」，薪水比照市政府臨時人員，以每月2萬3000元起薪，再加上每月清潔獎金8000元，月薪最少有3萬1000元。

環保局環境清潔稽查大隊長羅文林表示，今年考試比照2年前不收報名費，且「不限只能桃園市民報名」，以上回有3060人報名估計，今年的報名人數恐將破萬。

預計上萬人報考

羅文林表示，儲備隊員雖起薪略低於正式隊員，但每年仍有1.5個月的年終獎金，除此之外，每個月還有8000元的清潔獎金，每年也有5000元的資源回收變賣獎金，和3天2夜的環境教育觀摩研習活動，經過內軌考試後還能升級為正式隊員，享有更多福利。

羅文林表示，今年招考委託開南大學辦理，將分成儲備隊員組270名，原住民族組20名和身心障礙組10名共3組錄用，負重測驗男性15公斤、女性8公斤為準，身障生則以口試代替體測。

3月26日開始報名

環保局表示，今年的報名日期從3月26日至4月1日為止，招考簡章已在3月22日在網站公告，正式錄取後預計在今年8月陸續通知報到，考生可至網站（www.tyemid.com）報名，也可在3月26日到3月31日間至開南大學服務台報名。

(中國時報)