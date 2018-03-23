中捷徵才只需面試 藍疑黑箱

中捷（左）招聘員工僅面試免筆試，議會國民黨團（右）痛批「黑幕重重」！（陳世宗翻攝、攝）

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中國時報
／台中報導

台中捷運公司將招募95位中高階人員，採「面試」，無須「筆試」。台中市議會國民黨團22日痛批「黑幕重重」、扼殺年輕人為台中服務的機會。台中市交通局長王義川強調，捷運綠線為無人駕駛系統，延攬具經驗軌道從業人員，可不用再投入大量時間與金錢培訓，以發揮最大效益。

市府稱 口試觀察反應能力

國民黨團書記長李中說，有考生投訴，去年中捷招募採筆試加面試，今年變「公開延攬」，資格限定在同業有3年或在相關領域有5年以上經驗，這對剛畢業的年輕人簡直是欲入無門。市議員黃馨慧說，中捷丟下原BRT員工，進用新進人員，讓人不解？

執行長顏莉敏指出，去年中捷人員招募要先筆試再口試，平均月薪只有3萬3000多元，今年招募月薪高達5萬多元，如果2天口試就算只有300人報名，每位也只有3.2分鐘可口試，這麼短時間可問出專業程度？北捷、桃捷及高捷招募員工，考試都分筆試及口試。

藍質疑 何不用原BRT員工

王義川說，一般筆試並無法測試經驗及專業技術，透過專家學者以面對面問答方式，不但可觀察應試者的反應能力及實務上排除系統障礙的能力；更可透過應試者口試當天儀態、語言表達與反應能力、人格特質等面向進行評比。

王義川強調，市府希望藉此次徵才，讓北高或高鐵的中彰投苗子弟能返鄉服務；國民黨議員取得的薪資訊息可能有誤解，將進一步向議員說明。議員與各界若有適當人才，也歡迎透過公開招募程序推薦。

(中國時報)

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