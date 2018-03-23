鹽水溪生態豐 珍稀生物現蹤

2018年03月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

中度汙染的台南鹽水溪竟藏有台灣罕見生態？鹽水溪在多數人眼中髒臭，但令人驚豔的是，4年來，財團法人樹谷文化基金會生態研究員吳首賢透過長時間普查，竟發現西半部首見彎紋細棘?虎、歐式赤箭等珍稀動植物，選在322世界水資源日發表《溯行鹽水溪II》，盼這份調查成果成為相關單位擬定環境政策的參考資料。

歐式赤箭蘭 台灣特有種

「以為汙染嚴重就不會有生態，但鹽水溪生態卻讓人驚喜。」吳首賢說，打破一般人既定印象，2014年起陸續在鹽水溪陸域、水域找到珍貴的動植物，像是2012年台灣首度發現的無柄田香草，全台最大聚落就在關廟埤頭，還有台灣特有種、特殊的蘭花歐式赤箭，以及全台第3次發現、西半部首見的彎紋細棘 虎。

吳首賢說，從2015年《溯行鹽水溪》一書出版後，接連走進許多國小、社區舉辦講座、研習、環境教育課程，推展鹽水溪保育，他也常帶著學生踏上溯溪行程，「相信親自走過、看過這條溪的人，會對這條溪有不同想法，更能發自內心想保護它。」

新書發表 看見溪流之美

他說，「河口」連結淡水域與海洋，一直是生物相最豐富的區域，也是重要生態系統，完成這本專書記錄鹽水溪豐富生態，透過環境教育宣導、生物調查及指標物種建立，希望喚起民眾對溪流的關注。

長期投入「守護鹽水溪」行動的樹谷文化基金會董事長董雅坋表示，鹽水溪流域串連起大台南重要的文化史，當初起心動念就是希望更多人關心與生活息息相關的溪流，「溪水清、魚兒游不只是努力初衷，也是終極目標。」

(中國時報)