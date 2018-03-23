民進黨高市議員初選 後浪推前浪

陳致中（左）與許乃文（右）雙雙衝上前鎮小港區1、2名，是歷年初選首見情形。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

民進黨高雄市議員初選結果全部出爐，幾家歡樂幾家愁，3名爭取連任議員中箭落馬，多名新人殺出重圍，其中，前鎮小港區陳致中在阿扁總統光環加持下摘下第1名，另名新人許乃文也衝到第2名，是歷屆初選首見第1、第2都是非連任者奪魁情形。

陳致中 衝上第1名

高雄市共有6個選區進行初選，陳致中雖曾擔任過前鎮小港區議員，此番再披戰袍，打出不是新人卻是全新的人的訴求，阿扁總統更在選前站台打親情牌，助他衝上第1名。

菊系子弟兵許乃文不負菊姐期待也拿下第2名，在菊系子弟兵洪村銘及黃偵琳以些微差距落敗後，穩住氣勢。陳、許2人寫下高雄初選紀錄，爭取連任的吳銘賜不敵落馬。

無黨籍前副議長黃石龍之子黃文志，由陳菊擔任入黨介紹人，啼聲初試就在左營楠梓區拿下第2名佳績；前金新興苓雅區黃文益也衝上第2名，擠下老將蕭永達；鳳山區里長劉世賢也是異軍突起，中斷議員羅鼎城的連任之路。

趙天麟陣營 有斬獲

立委趙天麟的大高雄天團也繳出亮麗成績，李雅慧、林智鴻分別在左營楠梓區及鳳山區勝出，成功在議會插旗。

捲土重來的老將，洪平朗在三民區勝出，韓賜村在林園大寮區衝至第2名。

綠營人士分析新人民調高的原因，給新人機會是民進黨支持者默契，如果新人自己努力也夠，就有機會通過初選試煉，這也是綠營有別於國民黨的特色，始終都有新人能透過初選洗禮，實現服務人群投入公共事務的夢想。

(中國時報)

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