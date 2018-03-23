推廣禁用一次性餐具 柯自詡最強廣告吉祥物

2018年03月23日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

北市府推動禁用美耐皿及一次性餐具，有不少私人企業與夜市響應，台北市長柯文哲22日宣布，有9家大專院校也加入禁用行列，他還要求環保局「今年再催一下」，多推廣到私人企業。環保局長劉銘龍說，今年目標要邀40家企業一起響應。

前年北市府在市府大樓、府外機關與高中以下學校推動禁用一次性及美耐皿餐具，柯文哲指出，截至今年2月，市府大樓紙容器減量82％、塑膠容器減量68％，看到數據還以為環保局造假，但垃圾是論斤秤兩賣，不可能造假，看來成效不錯。

柯文哲說，垃圾從源頭減量勢在必行，政策由內往外推，現在不只市府機關和學校，還有士林夜市、寧夏夜市及中崙市場響應。他更笑說，先前與玉山銀行和SOGO百貨洽談時，還承諾對方，若響應政策就會親自現身幫忙宣傳，因為「全台灣最強廣告吉祥物叫柯文哲」。

柯文哲也鼓勵環保局再加把勁，讓更多大專院校、夜市、市場與私人企業加入；劉銘龍說，至今年底，大專院校將從現有9家增至15家，企業由15家增至40家，夜市和市場將再增加3處。

今年加入禁用行列的學校有台北科技大學、陽明大學、台北護理健康大學、台灣戲曲學院、台北市立大學、國防大學復興崗校區、實踐大學、康寧大學和馬偕護校等9校，柯文哲昨頒發感謝狀給各校，並與9校代表一起用餐、觀摩北科大使用清洗機，隨時清潔師生使用過的餐具。

環保局統計，9所大專院校學生餐廳約有50家響應，汰換一次性與美耐皿餐具約7600組，總經費約125萬元，北市府投入15萬補助，每日有5000名師生受惠。

(中國時報)