拒深澳電廠 林信華邀陳金德辯論

無黨籍參選人林信華（胡健森攝）

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中國時報
／宜蘭報導

深澳電廠案已成為年底宜蘭縣長選戰的重要議題之一，無黨籍參選人林信華22日表示，傳統燃煤電力已經是能源轉型的最大障礙，除號召全民共同阻止台電興建深澳電廠，並公開邀請日前表態有條件支持深澳發電廠的宜蘭代理縣長陳金德辯論；陳金德回應說，樂意與林信華做面對面討論，至於是不是要到辯論的程度，可以再思考。

林信華22日以「延續黨外陳定南反六輕精神，反空污?拒絕深澳燃煤電廠」為題舉行記者會，他說，32年前台塑集團打算在宜蘭興建六輕，當時的縣長陳定南公開反對設廠，並歷時3年成功擋下，這幾年PM2.5對人體的傷害已獲證實，當全世界都在訴求環保減碳擋霧霾，台電竟以電力不足為由打算花1000億元預算去興建7年後才能運轉的煤電廠。

林信華說，非核家園不是不可能，但要有前瞻有步驟，今年1月1日德國供電來源已100％使用再生能源，其中85％是風力，其餘15％是水力與生質能源，這是可以做得到的，傳統燃煤電力已是能源轉型的最大障礙。

陳金德表示，縣長參選人都紛紛表示意見，但多是政治考量及選舉操作，至於到底懂不懂可由各界公評。

陳金德還說，燃煤發電原料穩定、價格便宜，天然氣除了價格較高，台灣儲存量最多只有14天，有相當大風險，因此燃煤發電是必須的，深澳電廠12年前通過環評，現在做的是降低發電量、降低汙染量的環差報告，環保署也已審查通過，如果根據台電資料PM2.5對宜蘭影響是0.43微克/立方米，宜蘭縣沒有立場反對。

(中國時報)

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