人潮即錢潮 中捷G5、G11站招商

台中捷運綠線首批G5、G11站土地開發招商（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中捷運綠線首批G5、G11站土地開發招商，今年2月底公告上網獲得高度關注，台中市交通局已接獲國內多家建設公司、壽險業及開發商洽詢招商內容，預期將吸引多家廠商競標。交通局長王義川說，招商文件3月底截止下載，籲請投資人把握這難得的軌道經濟契機。

王義川表示，捷運土地開發不同於促參案（BOT）特許營運期或地上權，捷運土地開發在興建完成後，將透過權益分配機制，分配建築所有權及相對土地持分；未來可自行經營或出售變現，沒有特許期或權利金問題，使用收益彈性空間大。

王義川說，捷運綠線預計今年底試運轉，邁入全線正式通車前最後測試階段，這讓捷運綠線周邊不動產前景看俏，捷運綠線招商首批推案G5、G11站，因與捷運出入口共構；未來是捷運綠線通車最大受惠者，人潮商機可預期。

交通局指出，G5及G11站剛好分居北屯及南屯區，兩者都是目前發展最快速行政區之一，擁有大面積重畫開發區，都市機能完善，後續發展潛力驚人，這是捷運土地開發最大特色所在。

王義川強調，捷運土地開發除擁有所有權優勢外，G5及G11站因土地全屬市府，地主構成單純，由市府和投資人雙方依公平機制辦理權益分配；在開發大樓產品定位部分，市府也不預設立場，讓投資人可依照市場機制充分發揮。

(中國時報)

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