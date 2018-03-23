台南溪流水質改善 生機湧現

2018年03月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

鹽水溪由民間帶頭守護，改頭換面，政府也跟進，公私協力發揮效益。台南縣市合併以來，市府也投入整治二仁溪、急水溪、鹽水溪，水利局長彭紹博說，整治作為包括汙水下水道建置、設水質淨化場等，並力推近水工程，現已完成全長322公里、8座自行車網，盼民眾藉由親水，對水質改善有感。

乾淨溪流蘊含居民對生活的美好期待，彭紹博說，水質改善需要長時間整治，以二仁溪來說，逐漸展現成果，成功甩開昔日嚴重汙染的「黑龍江」汙名，目前當地的大甲溼地、二行溼地皆可見豐富生態，逐步恢復生機，鹽水溪亦然，也才能有罕見的動植物生態現蹤。

彭紹博說，縣市合併以來，汙水下水道系統建置腳步加快，用戶接管從剛合併的8.48％提升至目前的18.39％，接管戶數由5萬4217戶增至12萬5665戶，目前在鹽水溪設有6座現地處理工程設施，二仁溪流域5座，漸漸可在這些溪流看見魚、蝦等生態。

他強調，積極整治溪流水質、生態變豐富了，但民眾未必有感，因此，也配合推出近水工程，在多處流域建置自行車網路，如串聯台灣歷史博物館、奇美博物館的雙博自行車道，去年已經串連完成，未來也將銜接至沙崙綠能科學城，鼓勵民眾親水，感受水質清澈的可貴，進而重視水環境議題。

(中國時報)