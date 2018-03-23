台南溪流水質改善 生機湧現

友善列印
中國時報
／台南報導

鹽水溪由民間帶頭守護，改頭換面，政府也跟進，公私協力發揮效益。台南縣市合併以來，市府也投入整治二仁溪、急水溪、鹽水溪，水利局長彭紹博說，整治作為包括汙水下水道建置、設水質淨化場等，並力推近水工程，現已完成全長322公里、8座自行車網，盼民眾藉由親水，對水質改善有感。

乾淨溪流蘊含居民對生活的美好期待，彭紹博說，水質改善需要長時間整治，以二仁溪來說，逐漸展現成果，成功甩開昔日嚴重汙染的「黑龍江」汙名，目前當地的大甲溼地、二行溼地皆可見豐富生態，逐步恢復生機，鹽水溪亦然，也才能有罕見的動植物生態現蹤。

彭紹博說，縣市合併以來，汙水下水道系統建置腳步加快，用戶接管從剛合併的8.48％提升至目前的18.39％，接管戶數由5萬4217戶增至12萬5665戶，目前在鹽水溪設有6座現地處理工程設施，二仁溪流域5座，漸漸可在這些溪流看見魚、蝦等生態。

他強調，積極整治溪流水質、生態變豐富了，但民眾未必有感，因此，也配合推出近水工程，在多處流域建置自行車網路，如串聯台灣歷史博物館、奇美博物館的雙博自行車道，去年已經串連完成，未來也將銜接至沙崙綠能科學城，鼓勵民眾親水，感受水質清澈的可貴，進而重視水環境議題。

(中國時報)

人潮即錢潮 中捷G5、G11站招商 新聞透視－不表態率偏高 綠營提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。