新聞透視－不表態率偏高 綠營提高警覺

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中國時報
李 義

民進黨高雄市長及議員初選底定，民調結果中的不表態率都偏高，從33％至51％，綠營對此現象多表憂心，認為是不容輕忽的警訊。

陳其邁在市長初選拿到逾35％支持度，但無法選出的不表態率也達33％直逼支持度。當時，黨內人士解讀，或許因不少泛藍支持者接到民調電話，或有劉世芳的堅定支持者所致。

但6個選區議員初選民調卻也出現相同情形，低者如林園大寮區達33％，新興苓雅前金區也有47％，鳳山等區更逾50％。

不表態率數值高，引起綠營內部議論，鳳山區初選勝出的林智鴻認為，這種現象尚須觀察，應與議題有關。

曾在市長室任職的邱俊憲議員則說，目前因缺乏對比數據而尚無法完整深入解讀背後的意義，如果相同選區的國民黨初選數據也呈現無法表態，或許可解讀為選民對當前政治現況不滿，對藍綠都失望；如果，藍營民調不表態率低，他認為「不容忽視，對綠營絕對是警訊」。

市黨部主委黃彥毓分析，政黨政治已成常態，民眾對政治愈來愈冷感應是不表態率高的主因之一，再者，初選是拚知名度看不見政見牛肉導致選民無感，其次是初選過程熱鬧掃街等引起民眾反感。

黃彥毓說，初選期間，市黨部就接不到不少市民抱急太吵的抗議電話，對此，他向市民說聲抱歉。

(中國時報)

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