富圓采疑欠薪 員工拉白條抗議

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

竹科LED廠富圓采科技公司疑傳欠薪事件，有94名員工在3月5日發現2月的薪資未入帳，之後才驚覺公司銀行帳戶疑遭凍結，無法給付薪資，22日多名自救會成員齊聚竹科管理局前拉白條抗議，要求公司解決欠薪問題，也要求科管局高層調查監管單位是否有失職情形。

富圓采科技則透過總機表示，公司會統一對外發言，請靜待公司方面的公開說明。

自救會表示，該公司員工是欲申請失業給付時，才赫然發現公司除了積欠薪資外，竟已4個月未繳交勞、健保費以及勞退費用，而具有監督權責的竹科管理局等行政機關罔顧該積欠紀錄，並未及時進行後續通報與調查，疑有行政怠惰之嫌，而致使94名勞工權益嚴重受損。

被害員工指出，公司大量解僱的行為並非首次，其於2015年11月關閉楊梅廠時，就有130名勞工分批遭到解僱，如今新竹廠再次發生大量解僱，雖經勞動部勞資協商，但公司卻表示，因有6700萬元的帳戶遭銀行無故凍結，未來惟有透過解凍帳戶才有發放積欠工資之可能。

但經探詢發現，是公司未按期繳交銀行貸款的本息，才被凍結帳戶，他們認為公司沒有誠意解決問題，只是在設法拖延時日。

自救會22日在新竹縣產業總工會、勞動黨等陪同下到竹科管理局前抗議，成員憤怒表示，若公司再不出面解決，不排除到公司門口作更大規模抗議行動。科管局則表示，8日接獲此案陳情隨即派員至富圓采勞動檢查，22日再召開勞資爭議調解會，勞資雙方同意依法辦理資遣，相關薪資、權益依約定給付，科管局後續將積極協助辦理失業救濟金請領及歇業事實認定與工資墊償事宜。

(中國時報)