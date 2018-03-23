賴揆向企業喊話 加碼投資台灣

2018年03月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

行政院長賴清德22日專程回台南參加「2018台南自動化機械暨智慧製造展」開幕，向各界喊話「加碼投資台灣、對台灣有信心」，賴揆強調，景氣不等人，目前行政院希望爭取讓台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），讓台灣企業在世界更有空間與機會。

由工商時報主辦的「2018台南自動化機械暨智慧製造展」，22日起至26日在仁德區南紡世貿展覽中心展出，今年規模史上之最，共有960攤位、250家知名廠商熱情參與，創下南紡世貿開館以來最大展示規模紀錄。

工商時報社長陳國瑋致詞時表示，該展連辦28年，並於賴清德時任台南市長任內，壯大規模，他也感謝賴院長從市長任內每屆都出席開幕，當了行政院長也不缺席。

賴清德致詞時表示，「該感謝的人是我」，娓娓敘述台南合併之初從沒有會展中心，到工商時報承租南紡場地、並斥資上億元整理，年年辦展帶動城市發展。

他也舉台南多項重大發展為例，如台積電加碼投資台南，五奈米廠動工後，三奈米廠也將進駐台南，台南將成為全世界半導體重要城市，未來在全球半導體地位舉足輕重，吸引人才就業，另沙崙綠能科學城本月底將動土、會展中心下月也將動土等。

賴清德指出，台灣這2年經濟成果不錯，去年擺脫保1局面，經濟成長率2.84％，今年景氣應不會輸給去年，行政院也將排除投資障礙，設立全球招商窗口，解決過去台灣企業投資台灣碰到五缺等困難。

他強調，景氣不會等人，全球競爭也不會停止，政府要做好各項準備，讓台商在世界上更有空間和機會競爭，政府也將爭取台灣加入CPTPP，讓台灣企業在世界更有空間與機會。

賴清德也說，自動化機械產值去年突破1.1兆元，政府將會攜手產業界，共同用10年時間努力，目標希望達到2兆元目標。

(中國時報)