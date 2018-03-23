老街阿嬤ㄟ古早味 數位典藏傳承

2018年03月23日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

阿嬤傳授學生古早味料理絕活，讓老味道不失傳。（曹婷婷攝）

龍崎偏鄉早年辦桌文化興盛，孕育不少總舖師，當地多位阿嬤身懷烹煮古早味絕活，但老味道如何典藏？台南巿政府文化局推動老街創藝計畫，透過年輕學子協助社造，注入新活力，未來還將推出網路食譜，進行數位保存。

人口外移嚴重、地處偏鄉的龍崎，近年有竹子產業的振興，漸漸營造自身特色，文化局從2016年起推動白河區地方產業設計創新，今年新增龍崎區，希望透過設計、協助地方產業重振，連結周邊文化據點及自然景點，從崎頂老街出發，建立地方產業品牌，

著眼於老一輩多身懷廚藝，崎頂里長黃怡婷號召12位平均年齡73歲的阿嬤大展精湛廚藝，推出炸八寶丸、筍絲雞湯、筍乾小封、炒筍膜、鳳梨炒木耳、古早味鹹飯及季節時蔬等7道古早味，由崑山科大公廣系、廚藝系及視訊系學生分別執行傳承、記錄及協助烹煮料理，師生透過數位保存，傳承阿嬤好手藝。

76歲王林瑞阿嬤從30幾歲就當總舖師負責掌廚，還一手包辦下山採購，然而，年事已高、兒孫都沒人肯傳承她的手藝，很開心有年輕學生跑來學。

計畫主持人公廣系蔡佩芳老師說，透過影像記錄，希望保留地方逐漸失傳的竹編與廚藝等特色，學子全程拍攝，為老手藝進行影音的保存，未來也將透過繪本，製作網路食譜，並設計創意料理，讓好味道不失傳。

(中國時報)