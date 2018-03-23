黑鷹失蹤護士家屬 難忍煎熬

蔡清賢談到女兒，仍忍不住眼眶泛紅。（黃力勉攝）

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中國時報
／台東報導

黑鷹直升機前往蘭嶼後送病患失事，機上6人包括護士蔡邑敏全都下落不明，蔡邑敏的父親蔡清賢表示，因為找不到遺體，報失蹤要等7年才能等到死亡證明，對家屬是長時間的凌遲。他也企盼政府可以將事件立碑，記取這次慘重的教訓。

蔡邑敏當天上直升機之前，對於下雨又刮強風的氣候非常擔心，還傳訊息到家族群組說「風超大、我很怕」，沒想到竟成為她最後的訊息。

蔡清賢不捨的說，他在蘭嶼服務時邑敏在當地出生，對蘭嶼有一分特殊的情感，當邑敏在蘭嶼服務滿2年後可以調回台東，但邑敏對蘭嶼有感情也有使命，因此決定續留，沒想到第5年就遇到黑鷹失事，家人至今都還很難受。

為了邑敏的死亡證明並申請因公殉職，但收到的答覆都是要先向警方通報失蹤人口，7年未找到才能申請死亡證明，重大事件則是1年，也讓家屬要持續被凌遲。

蔡清賢說，太太在蘭嶼陣痛17小時，好不容易才生下邑敏，對蘭嶼的醫療缺乏問題也感同身受，這次黑鷹發生重大事故，政府應該要立碑紀念，詳細記錄飛行員、護理人員的付出事蹟，讓更多人知道這次的意外。

對於黑鷹的打撈工作，蔡清賢則無奈的說，目前打撈4次都還在確認定位，黑鷹機艙內現況也全然不得而知，相關訊息都是被動告知，讓家屬傷心卻也無奈。

(中國時報)

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