楊麗環防弊送禮 桃國民黨黨部斥傷形象

2018年03月23日 04:11 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨基隆市長初選民調搞烏龍結果大翻盤，國民黨桃園市長初選即將在周日展開，參選人楊麗環22日高喊「重建民調公信力、你我一起來防弊」，希望民眾接到民調電話後「回報」服務處換贈品，但此舉遭黨部嚴厲譴責，怒斥重傷黨形象、影響民調公正，且涉嫌違反選罷法和個資法，呼籲楊懸崖勒馬。

楊麗環說，黨內基隆市長初選發生民調誤植烏龍事件，重創民調公信力，桃園市長的黨內初選將於25日至27日舉行，希望接到民調電話的民眾，回撥給她服務處，留下基本資料、民調單位和支持對象，讓她的服務團隊建立數據，未來將和市黨部公布的民調結果對比，為鼓勵大家協助，會送上一只吊飾，強調價值僅10餘元，沒有違法問題。

「這根本是先入為主、預設立場！」桃園市黨部斥這樣的作法「打翻一條船」，還引人入罪，嚴重傷害國民黨的形象，造成社會觀感不佳，是「內鬥內行、外鬥外行」，不但讓中間選民反感，更會讓對手嘲笑，強力譴責。

市黨部指出，再度強調民調會公平、公正、公開進行，3位參選人桃園市議員魯明哲、立委陳學聖和楊也都會派觀察員監督，民調機構也在楊極力要求下，按桃園市各區人口比率採有效樣本，所有過程都可以攤在陽光下接受檢驗，直言楊已違反黨內提名登記公約規定「維護優良選舉風氣」、「不以期約賄選等方式爭取提名」，呼籲她懸崖勒馬、不要再做「親痛仇快」的事情。

(中國時報)