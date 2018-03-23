楚戈作品捐故宮 南院將推特展

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中國時報
／嘉縣報導

被喻為「火鳥傳奇‧藝壇宗師」的楚戈，曾在國立故宮博物院任職25年，生前許多創作靈感都來自朝夕相處的故宮文物，2011年過世後，故宮前院長周功鑫主動向楚戈家人提出希望能典藏楚戈作品想法，在作品捐贈2年後，22日故宮博物院慎重為23件作品舉行捐贈儀式，並預告將為楚戈辦一場藝術特展，完整呈現楚戈創作豐富多元的面貌。

本名袁德星的楚戈，37歲進故宮擔任器物處研究員後仍持續創作，故宮文物就成了滋養其創作靈感和文化的養分，楚戈擅長以傳統水墨媒材創作抽象畫，不論新詩或美術作品，現代感十足，亦充滿妙趣。51歲罹鼻咽癌後，楚戈對抗病魔長達30年，直至失去聽覺、語言和吞嚥能力，自喻是「再生的火鳥」的他還是持續不斷創作，最後以80高齡過世。

楚戈不僅在藝術界占有一席之地，在故宮專研古器物紋飾，提出中國古代造型沒有植物紋的發現，2009年出版《龍史》一書，被瑞典漢學家馬悅然譽為「中國通儒型大師的最後一部鉅著」。

2016年中，楚戈文化藝術基金會捐出包含19件繪畫和4件陶瓷給故宮，故宮報請化部核備鑑價後，22日在楚戈冥誕前舉行捐贈儀式，楚戈長子、基金會董事長袁安素感性地說，「父親的作品，最適合的家就是故宮」，透露家人等這1天已有8年之久，昨達成重任，可說是完成父親心願。

故宮考量楚戈作品極為豐富，其中不乏已被中外藝廊或私人所收藏，打算透過邀展等方式，把這些作品帶回故宮南院，讓特展更顯多元。

(中國時報)

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