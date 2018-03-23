領表最終日 陳孋輝棄選神隱

2018年03月23日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

現任議員陳孋輝驚傳不選連任，不過至截稿前未能取得陳本人回應。（翻攝自臉書）

國民黨台北市議員第一階段領表最後一天，驚傳現任議員陳孋輝不再競選連任，其助理李煥中證實消息，而為延續陳孋輝對公共事務的價值和想法，他將投入松山信義區黨內初選；市黨部則透露，陳孋輝想休息。

助理李煥中 頂位參選

國民黨21日起辦理內湖南港、松山信義、中正萬華、平地原住民與山地原住民第一階段議員選舉提名領表、登記作業，22日截止領表。現任議員除了轉戰市長的鍾小平不能領表外，還有陳孋輝也未領表，這代表確定失去黨內提名資格。

陳孋輝雖然未領表，李煥中卻出現市黨部填寫資料參選，外界認為是議員要「交棒」。不過，李煥中說，不能算是交棒，只是想延續議員對公共事務的價值和想法，因為他一直希望議員能再選一屆，很努力勸進，但議員仍決定不競選連任，至於理由必須讓議員親自對外說明。

黨中央透露 陳想休息

經求證同質詢組議員厲耿桂芳，她表示，不曾聽說陳孋輝不選，但有市府官員說，陳說過身體不好不想再選舉；國民黨市黨部主委黃呂錦茹則透露，陳孋輝想休息。但直到截稿前，記者都未能聯繫上陳孋輝，李煥中說，因為議員知道消息傳出後，電話會接不完，所以暫時關機，未來會對外說明。

此外，22日登記的有現任議員吳志剛、前總統馬英九卸任元首辦公室發言人徐巧芯、國民黨文傳會主委李明賢。

徐巧芯昨搶頭香登記國民黨松山信義議員初選，她也在臉書發表政見和參選心情，因為繳交30萬民調費和20萬保證金，讓她心疼直呼「我的存款啊踢公北！」、「拜託大家多多幫忙偶」。

徐巧芯拉票 身段柔軟

徐巧芯還說，家裡經營早餐店20年，她從幼兒園開始在家幫忙工作，是真正出身基層的年輕人，這樣的背景，投入選舉並不容易，因為選舉需要資源，無論人脈或金脈，家庭都無法支撐，只能靠自己及支持者共同努力。

她強調，未來若能選上議員，監督絕對不是「為反對而反對」，而是要透過眾人的力量，使台北市政推動得更好。

(中國時報)