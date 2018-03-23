三重運動場跑道 4月啟用

2018年03月23日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市府去年10月斥資2000萬進行三重綜合運動場PU跑道翻新工程，工程原定今年2月8日完工，卻歷經4度延期，民眾半年來被迫至運動場外圍人行道運動、抱怨連連；三重區公所澄清，天雨導致工期延宕，工程將於3月31日完工，4月10日前啟用。

包商展延 議員究責

新北市議員陳啟能22日下午辦理會勘，針對三重綜合運動場工期4度延宕，要求三重區公所、廠商說明。

陳啟能表示，三重運動場每天至少有2萬使用人次，工期延宕2個月，影響上百萬人次使用權益，服務處不斷接獲民眾陳情，三重區公所應檢討廠商展延工期理由並究責，盡快如期如質完工。

三重區公所經建課長劉茂成解釋，因PU跑道鋪設時濕度不能過高，遇雨天及雨天過後皆不宜施作，因此，將原定完工日期2月8日，陸續展延至2月19日、3月3日、3月12日、3月31日，已要求廠商在3月31日前完工，後續也會向廠商追究未如期履約的賠償責任。

藍色跑道 煥然一新

劉茂成說，三重運動場跑道翻新將原有的紅色換成藍色，與世大運跑道相同，視覺上煥然一新，也已申辦中華田徑協會跑道認證，未來將會視正式田徑賽事的標準場地，其他如監視器系統、高燈桿線路更新、噴灌灑水用配管工程、場內快速給水閥用水管路等工程也一併施作，完工後最快4月10日前啟用，帶給民眾更好的運動環境。

周邊民眾表示，施工期間運動的人都改沿著體育場外圍的人行道跑步、健走，但人行道狹窄擁擠，加上部分人行道凹凸不平，「跑起來很不舒服」，希望運動場趕快完工重新開放。

(中國時報)