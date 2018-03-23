震損變危樓 洄瀾人文館熄燈

2018年03月23日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮強震垮了統帥大飯店，距離飯店120公尺的「洄瀾人文館」也多處龜裂、結構受損被判定為黃色危樓，向國防部租用的花蓮市公所考量民眾安全，且無力負擔結構補強經費，決定將房舍交還給軍方，記錄花蓮人文歷史空間的文化館舍，啟用3年多將正式熄燈。

決將房舍交還軍方

位於公正街與三民街口的洄瀾人文館，自日據時期以來便是花蓮港憲兵分隊駐在地，光復後由花蓮憲兵隊沿用，憲兵隊搬遷後荒廢多年，近年經市公所不斷爭取，終於在2014年獲得國防部無償借用，將過去象徵威權體制的空間轉型為花蓮市人文歷史展區。

花蓮市長魏嘉賢表示，洄瀾人文館因位處米崙斷層帶，這次0206強震之後，發現到人文館周邊地面、圍牆及建物出現裂痕，龜裂方向與統帥飯店一致，經結構技師鑑定後張貼黃色危險標誌，考量民眾安全決定相關展區、辦公人員及社區銀髮福氣站即日撤出。

魏嘉賢表示，市公所當時與軍方簽訂綠美化契約代為維護環境，以一年一簽方式借用土地及房舍使用權，由於進行結構補強必須獲得軍方同意，即便如此，公所每年投入約100萬進行老舊屋舍維護及營運，若要進行補強，大筆的修繕經費公所財政也無力負擔。

社區居民直呼可惜

3年多前嶄新的洄瀾人文館，告別過去封閉、嚴謹的空間氛圍，轉型成為記錄花蓮在地文史與民眾活動空間，附近社區居民得知後直呼可惜，魏嘉賢呼籲民眾建物目前仍有安全疑慮，切勿隨意進入，也期盼軍方未來也能夠繼續妥善利用這個具有歷史意義的廳舍。

(中國時報)