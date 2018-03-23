服務到府 新竹輔具專車啟動

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市政府22日啟動「輔具服務專車」到府服務計畫，即日起深入社區、機構，巡迴全市40個據點，提供機動性的輔具維修維護，讓身障朋友不用搬運輔具、不用等待，更不需再為輔具要送去哪裡修而煩惱。

深入偏遠社區 嘉惠身障者

市長林智堅表示，「輔具」對身障朋友來說，是日常生活不可或缺的器具，新竹市政府於2001年起成立新竹市輔具資源中心，提供身障朋友輔具維修和充電服務。

但17年來，都是技師自己騎著摩托車，到身障朋友的家中服務，或是身障朋友將輔具送到竹蓮街的「輔具資源中心」修理，對住在偏遠地區的身障朋友並不友善。

近期衛福部提出「輔具專車」補助計畫，社會處第1時間就積極向中央爭取，雖然只補助100萬，但社會處編列600萬總計700萬，全力投入新竹市第1台輔具專車服務

幻象退役技師變輔具醫師

即日起，輔具技師將與專車巡迴全市40個固定巡迴點，或到府為身障朋友修理輪椅、病床等輔具，此外專車也將載著輔具主動深入社區提供出借服務，讓身障朋友生活更便利。

市府也特別指出，輔具資源中心的兩位技師都曾經在空軍基地修理幻象戰機，絕對擁有一流的技術，輔具有任何疑難雜症，都難不了兩位專業師傅。

社會處長陳雪慧表示，過去身障者的輔具如居家照顧床、輪椅及氣墊床損壞需維修時，必須舟車勞頓搬運給廠商或等待廠商期程，才能得到協助，專車上路後可提供身障朋友更便利、機動及快速的維修服務。

輔具專車服務洽詢專線：03-5623707-136，或可至官網：http://www.hcarc.com.tw/查詢。

(中國時報)