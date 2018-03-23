風電徵才啟動 薪50K起

上緯新能源攜手海鼎風電，參與將在南郭國小登場的就業博覽會，總計釋出94個職缺，薪資從50K上看120K。（謝瓊雲攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

離岸風電在地人才招募正式啟動！彰化縣政府24日將在南郭國小舉辦徵才就業博覽會，上緯新能源、海鼎風電22日在縣府中庭宣布將釋出94個職缺，起薪50K、最高達120K，彰化縣長魏明谷呼籲全台相關機電畢業生快來應徵！

薪資最高達120K

海鼎風電團隊由上緯、麥格理資本及德國EnBW共同開發，去年與縣府簽訂MOU，預計投資金額約2100億元，打造3座海上風場，裝置總容量約2000MW。上緯公司董事長蔡朝陽、麥格理台灣區負責人蔡毅霆與德國EnBW專案負責人史朗奇都出席徵才記者會。

魏明谷表示，國際離岸風電開發商聚焦彰化外海，他與縣府多次要求人才、產業鏈都要在地化；總投資金額高達1兆1920億元，工程相繼進入決標階段；首場離岸風電人才大募集，感謝上緯集團打頭陣。

魏明谷說，與以往建教合作育才不同，直接招募大學以上畢業生，錄取後將派駐歐洲受訓半年，合格後就業起跳薪資5、6萬元，視技術與能力表現，最高可達12萬，歡迎全台優質人才、縣民返鄉就業，在彰化縣安身立命。

10人將送德國受訓

蔡朝陽指出，海鼎風電現階段急需人才，粗估釋出50名職缺，其中10人將在今年第3季率先送往德國受訓；上緯的離岸風電事業專業人才部門則急需17人，連同儲備人員，盼年底前能招募到94人。

蔡朝陽說，未來彰化港將成台灣最大離岸風電運維港，絕對會使彰化縣變成台灣最繁華城市，未來印花稅在彰化縣繳納後，綠金收入不僅提供學生免費營養午餐，還可運用於許多福利政策。

(中國時報)

國民黨議員初選 新人老將爆內鬨 雲縣照服員吃緊 短缺525人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。