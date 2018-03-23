風電徵才啟動 薪50K起

2018年03月23日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

離岸風電在地人才招募正式啟動！彰化縣政府24日將在南郭國小舉辦徵才就業博覽會，上緯新能源、海鼎風電22日在縣府中庭宣布將釋出94個職缺，起薪50K、最高達120K，彰化縣長魏明谷呼籲全台相關機電畢業生快來應徵！

薪資最高達120K

海鼎風電團隊由上緯、麥格理資本及德國EnBW共同開發，去年與縣府簽訂MOU，預計投資金額約2100億元，打造3座海上風場，裝置總容量約2000MW。上緯公司董事長蔡朝陽、麥格理台灣區負責人蔡毅霆與德國EnBW專案負責人史朗奇都出席徵才記者會。

魏明谷表示，國際離岸風電開發商聚焦彰化外海，他與縣府多次要求人才、產業鏈都要在地化；總投資金額高達1兆1920億元，工程相繼進入決標階段；首場離岸風電人才大募集，感謝上緯集團打頭陣。

魏明谷說，與以往建教合作育才不同，直接招募大學以上畢業生，錄取後將派駐歐洲受訓半年，合格後就業起跳薪資5、6萬元，視技術與能力表現，最高可達12萬，歡迎全台優質人才、縣民返鄉就業，在彰化縣安身立命。

10人將送德國受訓

蔡朝陽指出，海鼎風電現階段急需人才，粗估釋出50名職缺，其中10人將在今年第3季率先送往德國受訓；上緯的離岸風電事業專業人才部門則急需17人，連同儲備人員，盼年底前能招募到94人。

蔡朝陽說，未來彰化港將成台灣最大離岸風電運維港，絕對會使彰化縣變成台灣最繁華城市，未來印花稅在彰化縣繳納後，綠金收入不僅提供學生免費營養午餐，還可運用於許多福利政策。

(中國時報)