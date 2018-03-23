雲縣照服員吃緊 短缺525人

2018年03月23日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣老年人口將近12萬人，其中需要被照顧老人有1萬5000人，目前全縣只有410名照顧服務員，缺額至少525人，為補足照顧服務人力需求，縣府委託6個單位開辦照顧服務員訓練班，3星期就能取得證照，至少能用於照顧家人。

照服員訓練 今年開10班

縣府今年預計開辦10班，分別由若瑟醫院、老人長期照護協會、身障臨托居家服務業職業工會、聖心社會關懷協會、老人福利保護協會、紅十字會雲林分會等6單位承辦。

縣府22日舉行招生記者會，縣長李進勇表示，雲林縣老年人口超過17％，每6人就有1個老人，總共近12萬人，其中1萬5000人需要被照顧，老人照顧是雲林縣迫切需要面對的問題。

為家人受訓 實際就業少

勞工處長張世忠表示，今年開辦的10個班次有4班在暑假期間辦理，有意願從事照顧服務工作的民眾，或中高齡、二度就業婦女等，青年學子也可利用暑假時間取得照顧服務員證照，獲得第二專長。

已取得證照的照服員表示，上課的人很多，但實際入行的人滿少，可能大部分是為了有備無患，為家人來受訓。勞工處表示，今年會要求訓練單位，就業輔導要達到35%以上。

勞動力發展署雲嘉南分署長柯呈枋表示，若照服員經過就業中心的推薦而受雇，每月額外多補助5000元到7000元就業獎勵金，每個人最高10萬8000元。

日薪2000 時薪不到百元

照服員透露，雲林縣境內醫院的照顧服務員薪資偏低，嘉義市日薪已調整到2400元、2500元，雲林還是「死豬價」2000元，每日還要被扣200元人頭費，實領1800元，平均時薪不到100元。

(中國時報)