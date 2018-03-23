高雄將實施有價回收廢漁網

2018年03月23日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

漁民廢棄漁網亂扔常造成海洋生態浩劫，高市議員陳麗娜22日質詢指出，國外回收廢漁網重製塑膠產品已相當成熟，建議市府仿效；海洋局長林英斌表示，正與漁會合作推動回收機制，預計每公斤回收價20至40元，近期將公告實施。

回收可重製塑膠產品

陳麗娜表示，日前第六屆全球海洋廢棄物大會上，廢漁網問題引發討論，高雄幾個漁港也到處可見廢漁網棄置路邊，甚至有漁民不知道如何處理，直接丟入海中，常傳出黑面琵鷺、綠蠵龜受困網中，海底珊瑚更深受其害。

她說，高雄市政府長期忽視廢漁網問題，目前只有送進焚化爐一途，但漁民考量成本，普遍不願配合，導致廢漁網管理漏洞，其實國外早已發展廢漁網回收機制，還原成塑膠粒再重製成滑板、太陽眼鏡、潮鞋，值得參考。

高市海洋局長林英斌坦言，2017年執行海中垃圾清除作業，全年共清出1110餘公斤，大部分是廢漁網，確實非常嚴重，海洋局深入評估認為，在岸上回收廢漁網成本不高，一旦被丟入海中，派潛水員清除所費不貲，對海洋生態更是傷害。

他指出，海洋局已編列預算並申請中央環保署補助，規畫廢漁網有價回收方案，正與各區漁會討論設置回收站，詳細計畫近期將公告施行，初步規畫每公斤回收價20元至40元之間，雖然價格不高，但漁民拿本來要丟掉的廢漁網來回收，應該還是有意願。

價格太低漁民不划算

陳麗娜提醒，價格將是回收政策能否落實的關鍵，市府政策一定要符合人性，因為廢漁網相當重，漁民必須出車載送，海洋局應擬定符合成本的合理回收價，才能讓漁民感覺不是做白工。

(中國時報)