培育米其林主廚 4學生ICIF實習

2018年03月23日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台北城市科技大學22日與ICIF義大利廚藝學院簽約，雙方締結產學合作關係，城市科大將有4名學生到近1年，全方位廚藝培訓，並接受米其林主廚課程，拓展海外視野，並致力成為國際名廚。

ICIF義大利廚藝學院（Italian Culinary Institute for Foreigners）成立於1991年，作為非營利組織，由義大利30家頂尖餐飲經營業者創辦，並與義大利政府、皮蒙特省農業部門等官方單位共同成立，以推廣義式廚藝與美酒知識；而該學院的實習餐廳共180家，遍及全義大利，其中包含義大利國寶級大師Massimo Bottura所經營的米其林3星餐廳Osteria Francescana。

為帶領學生深入世界美食藝術的殿堂，並拓展廚藝新視野，台北城市科大與ICIF義大利廚藝學院簽約，締結產學合作關係，今年將有分別來自餐館系、烘焙學程各2名學生，飛往義大利，在ICIF義大利廚藝學院實習10個月。城市科大為該院合作的第一所台校。

台北城市科大餐管系主任馬嘉(身寶)說，義大利美食義大利麵、披薩聞名遐邇，為讓學生向義大利大師學習經典菜色，不只引進義大利廚藝學院師資到校授課，也安排學生至義國學習，但在飛出國門之前，必須先累積360小時的實習時數，且學生赴義國後，必須先完成9周課程訓練，才可在當地展開實習。

馬嘉(身寶)說，ICIF安排的實習課程類別多元，糕點類有點心與酵母麵團與巧克力等，冰淇淋類有冰淇淋蛋糕與義式冰糕，另外也會指導學生學習葡萄酒釀酒技巧、品酒技巧與餐酒搭配，另也有餐廳經營課程，教導食材成本計算與菜單創作；她期盼同學能認真學習，不只為工作履歷增加亮點，也提升跨國就業力。

(中國時報)