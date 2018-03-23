輕軌基隆端走向 待評估

2018年03月23日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆輕軌目前已進入期末評估階段，其中基隆車站至起點智慧旅運大樓路段，基隆市政府希望改由地下化來銜接，但若不影響交通，也可按原先方式平面銜接；至於最後基隆輕軌進入基隆端後是走地下化還是平面，目前待交通部完成期末評估後才有答案。

基隆輕軌今年初已完成可行性研究，與會學者提出採取全線雙軌化方案，不過經費將由原先規畫的81億元增加到88億元，通車期程將由2022年延後至2026年，至於輕軌是延伸到南港展覽館或南港車站？走平面或地下化？目前皆尚未定案。

除了輕軌進入台北市是否走地下化延伸南港車站？中央與台北、基隆尚未集結共識，另外，基隆市政府也提出地下化方案，輕軌從起點西岸旅運智慧大樓至基隆車站近1公里路段改地下化，一來有利旅客輸運，二來平面土地可以更有效活化利用。

今年2月下旬，行政院長賴清德率行政團隊來到基隆市，與基隆市府團隊展開座談會，會中基隆市長林右昌表示，無論輕軌基隆端是走地下化，還是平面銜接，希望中央能夠盡早定案；不過與會交通部官員認為，走平面方式來銜接比較利於基隆市發展。

交通部鐵改局表示，關於先前媒體報導的可行性研究內容，包括全線雙軌化、經費增為88億元、通車期程延後4年等皆尚未定案，預計等今年4月正式期末評估報告出爐後才有明確方案。

至於基隆輕軌從起點旅運智慧大樓到基隆車站約700公尺路段，初估若改為地下化，經費將多出2、3億元，除了列入期末報告評估，也會與智慧旅運大樓BOT案一同綜合考量。

(中國時報)