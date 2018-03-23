亞洲美業選拔賽 中州科大競豔

2018時尚美業暨亞洲美業大賽選拔賽，22日在中州科技大學舉行。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

「2018年時尚美業大賽暨亞洲美業大賽選拔賽」22日在中州科技大學舉行，參賽的1300多人有學生，還有台灣與來自大陸、韓國、越南與馬來西亞等5國的業界高手，個個使出渾身解數同場競技，爭奇鬥豔。

這場競賽是中州科大時尚創意設計與管理系主辦，動態項目有化妝師、整體造型師、美甲師、美髮師、紋繡師、美容師及美睫師。靜態比賽則有創意設計紙圖、包頭設計、新娘紙圖、晚宴新娘紙圖、指甲彩繪、雙色彩繪設計紙圖、花系列彩繪組、創意舞台設計圖、夢幻彩繪化妝等。

中州科大時尚系主任徐淑敏表示，希望透過比賽促進美容產業、新娘祕書相關從業人員的職業技能，提昇高中職、大專院校美容相關科系學生與業界人士的彩妝水準，同時進行技術交流，推廣相關美容產業文化旅遊。

另為因應全球時尚設計與創意產業發展，也舉辦2018時尚創意設計與創新管理學術研討會，藉由專題演講、論文發表深入探討分析，提供產業未來發展方向參考。

徐淑敏說，這次比賽是亞洲美業大賽的賽前選拔賽，2018第2屆亞洲美業大賽將於9月舉行，由台灣、大陸、韓國、日本、越南、新加坡、馬來西亞、菲律賓、緬甸、泰國、蒙古、香港等美業職業公會合辦，也將是首次在國際郵輪上舉辦的國際性比賽。

(中國時報)

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