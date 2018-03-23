破壞國有林 業者判2年

2018年03月23日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

被盜伐的國有林原本蓊鬱一片，生態豐富，遭破壞後童山濯濯。（本報資料照片）

雲林縣古坑鄉樟湖國中小旁1.7公頃國有林被業者蔡永富非法破壞，7、80年的福杉、油桐等老樹遭砍伐一空，幾十種飛禽走獸、珍稀植物等生態全被趕盡殺絕，原本蒼鬱山林頓成螢火蟲之墓，蔡22日被雲林地方法院依竊盜罪判刑2年。不知情的薛姓怪手司機及李姓原承租人無罪。

判決書指出，53歲的蔡永富2015年11月間取得李姓承租人轉讓古坑鄉樟湖段51-505、51-506地號土地承租權，並在2016年2月向主管的雲林縣府及國有財產署取得相關租約；但蔡明知負有保管地上的杉木、相思樹、木麻黃、油桐等樹木之責，不能任意砍伐，竟為種苦茶樹而將原有樹木砍伐當作肥料。

裁判書表示，2016年4月初，蔡雇不知情的薛姓怪手司機把51-505、51-506，以及沒有承租的國產署的51-453號土地等，共1.7公頃原生林鏟除一空，埋入土中充當肥料，難以直接鏟除、掩埋的樹木，便持電鋸分切為小塊，直到4月14日被查獲時，樹木已被鏟伐殆盡，估計至少有207株油桐、杉木等樹遭殃。

判決書說，事後蔡雖趕緊植被彌補，但因生態遭破壞後要回復需要很長時間，若遇下雨或颱風也有釀成災害的可能，因而判處2年。至於違反水土保持部分屬行政裁罰，刑事不成立。

(中國時報)