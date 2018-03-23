網路賣藥氾濫 衛生局抓不勝抓

2018年03月23日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

網路買藥要注意！市議員黃向羣接獲投訴，有不肖分子在網路販售未經中央許可的藥物，標榜具有療效，經查卻是未經檢驗的禁藥，他要求市府加強查察，避免民眾花大錢卻受騙；對此，北市衛生局強調，在網路賣藥罰則很重，一直都有派員主動追查，會持續注意販售藥物情形。

黃向羣指出，有販售者在臉書等平台販售藥品，包括維他命、心血管疾病、皮膚科用藥等，這些未經衛生主管機關核准輸入的藥品，均屬於違反藥事法的「禁藥」，依法需要很重的刑責。

他表示，網路不少藥品標榜「原廠藥」，動輒數千元，但很多藥品只是名稱相同，成分不見得一樣，一般民眾很難辨別。另外，業者將網站IP架設在國外，電信警察查緝困難，衛生單位更是難執法，導致北市衛生局半年內針對網路賣藥僅開罰300多件，要求市府提出更具體的追查計畫。

台北市西藥商業同業公會監事謝淑貞說，網路上未經主管機關核准的藥品很多，民眾擅自服用，恐造成很大的健康威脅，呼籲民眾一定要到有核准的藥商或藥局購買。

北市衛生局食藥科長王明理表示，查緝網路販售藥物確實很不易，去年市府主動監控3000多件案子，其中200多案因違反《藥事法》被移送，但多為個體戶，還無法追源到犯罪集團。她強調，未取得衛生機關核准就在網路販售藥品，最重可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，刑責非常重。

王明理表示，衛生局有主動追查，上網到販售藥品的臉書留言，要求對方移除網頁，有達到嚇阻效果，後續也會持續清查網路販售藥品狀況，呼籲消費者不要上網買藥，避免受騙上當。

(中國時報)