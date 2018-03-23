宜縣安親班、補習班 納停課範圍

2018年03月23日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

腸病毒疫情蠢蠢欲動，宜蘭縣政府為了遏止腸病毒疫情蔓延，已修訂宜蘭縣腸病毒停課標準，將兒童課後照顧服務中心（安親班）及國小低年級學童的補習班納入停課範圍，衛生局提醒一旦符合停課標準，業者務必遵循規定停課7日，違反者將會依《傳染病防治法》等規定予以處罰。

宜蘭縣政府衛生局表示，依據疾管署疫情監測資料顯示，近日流感疫情已漸趨緩，但腸病毒疫情卻跟著浮現，截至3月16日止宜蘭縣已累計有10個班級的幼保機構停課，所幸這些停課班級的幼（學）童多是感染 趙l性咽峽炎或手足口病等輕症的腸病毒，當患者經適當治療及在家休息7日後多能痊癒。

有鑑於停課後往往影響幼童受教權及家長托育困擾，衛生局依衛生福利部疾病管制署的停課建議，修訂宜蘭縣腸病毒停課標準，並以「腸病毒71型」流行風險作為執行停課的條件，另新納入兒童課後照顧服務中心（安親班）及國小低年級學童的補習班，都必須遵循腸病毒停課標準辦理。

衛生局長劉建廷呼籲，學校及幼教保育機構除應遵守學童健康監測及腸病毒雙重通報機制，也應著重環境重點消毒工作，家長也務必落實「肥皂勤洗手及生病不上學」的規定，讓病童在家充分休息至少一周，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。

(中國時報)