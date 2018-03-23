宜縣安親班、補習班 納停課範圍

衛生局長劉建廷呼籲，學校及幼教保育機構除應遵守學童健康監測及腸病毒雙重通報機制，也應著重環境重點消毒工作，家長也務必落實「肥皂勤洗手及生病不上學」的規定，讓病童在家充分休息至少一周，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。（宜蘭縣政府提供）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

腸病毒疫情蠢蠢欲動，宜蘭縣政府為了遏止腸病毒疫情蔓延，已修訂宜蘭縣腸病毒停課標準，將兒童課後照顧服務中心（安親班）及國小低年級學童的補習班納入停課範圍，衛生局提醒一旦符合停課標準，業者務必遵循規定停課7日，違反者將會依《傳染病防治法》等規定予以處罰。

宜蘭縣政府衛生局表示，依據疾管署疫情監測資料顯示，近日流感疫情已漸趨緩，但腸病毒疫情卻跟著浮現，截至3月16日止宜蘭縣已累計有10個班級的幼保機構停課，所幸這些停課班級的幼（學）童多是感染 趙l性咽峽炎或手足口病等輕症的腸病毒，當患者經適當治療及在家休息7日後多能痊癒。

有鑑於停課後往往影響幼童受教權及家長托育困擾，衛生局依衛生福利部疾病管制署的停課建議，修訂宜蘭縣腸病毒停課標準，並以「腸病毒71型」流行風險作為執行停課的條件，另新納入兒童課後照顧服務中心（安親班）及國小低年級學童的補習班，都必須遵循腸病毒停課標準辦理。

衛生局長劉建廷呼籲，學校及幼教保育機構除應遵守學童健康監測及腸病毒雙重通報機制，也應著重環境重點消毒工作，家長也務必落實「肥皂勤洗手及生病不上學」的規定，讓病童在家充分休息至少一周，並與家中其他幼童隔離，以免遭受感染。

(中國時報)

吳秉叡邀辯論市政 侯友宜酸提名… 陳抗嗆「菜陰蚊下台」 男子免罰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。