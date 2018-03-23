陳抗嗆「菜陰蚊下台」 男子免罰

2018年03月23日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

蔡英文總統去年到新竹市參訪時，車隊行進中突遭魏姓男子持布條攔路陳抗，嗆「菜陰蚊下台」，遭警方制止並拉回騎樓，依違反《社會秩序維護法》移請法院裁處，不過法官認為，魏男是向總統表達自身政治訴求，不算「不當言詞」，諭知魏男不罰。

警方對此大吐苦水「以後要怎麼維安？」蔡英文去年赴新竹市長和宮上香，魏姓男子事前得知，趕在總統車隊經過前，守在中正路騎樓，警方見魏朝車隊方向探頭探腦，吹哨子制止，魏仍衝到路上打開抗議布條嗆「菜陰蚊下台」，隨即遭警方攔阻。

警方事後依《社維法》第85條第1款規定，「於公務員依法執行職務者，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱之程度者」，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰，移請地院簡易庭裁處。

法官認為，法條規範目的是保障公務員依法執行公務，魏男陳抗時，實際上未對執勤員警有任何言詞或行為，被拉到路邊時也未推擠員警，最終也沒影響到總統車隊行徑路線。

此外，魏男抗議「菜陰蚊下台」等文字，並非用在辱罵執勤員警，顯然是對總統表達政治訴求，不能認定是「不當之言詞」，況且總統都還沒見到布條，魏就被拉走，也不能認定有對總統做出不當言詞。

法官引用大法官釋字445號，指司法機關對政治性言論管制，應採最輕微管制標準，不得動輒容忍行政、司法機關以行政罰或刑罰予以裁罰，以實現憲法最大程度保障人民言論自由的意旨。

警界對此判決議論紛紛，指總統特勤帶來龐大維安壓力，對抗議民眾遍地開花行動，要做到滴水不漏根本不可能，擔心有了「法官認證」，增加特勤困難度。

(中國時報)