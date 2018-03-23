千人製脆梅 25日登場

2018年03月23日 04:11 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

南投縣為台灣青梅主要產區，栽培面積1356公頃，占全台32％，為山區農業重量級作物。為推展青梅產業、協助農民行銷，縣府與信義、水里、國姓、仁愛等產地農會合作，舉辦為期跨6周之「春天．旺見梅好」系列活動，並將在25日以「千人脆梅DIY」隆重開場！

「千人脆梅DIY」年年辦得轟動，預約報名員額往往甫開放登記立即秒殺，今年也不例外，網路與電話預約800人早已額滿，現僅剩200個空缺留作現場報名。

但太夯也是難題！主場地梅子夢工廠停車空間有限，多數報名者或貴賓被迫得在路邊停車，等到活動結束後，收紅單繳罰款。交通規畫欠周延、檢舉魔人難提防，警方宜考慮公告特定路段與時段開放路旁停車，別再讓參加者當代罪羔羊、更別讓主辦單位為難！

「春天．旺見梅好」南投梅子節25日將在梅子夢工廠熱鬧開鑼，主辦單位22日舉行記者會炒熱氣氛，縣府農業處長陳瑞慶、信義鄉農會總幹事黃志輝、國姓鄉農會總幹事余家彥、水里鄉農會總幹事張啟荃與仁愛鄉農會總幹事戴錦稔，大力推薦梅子的健康與營養。

陳瑞慶表示，開幕式前1天仁愛鄉作先鋒，23日將在新生村楊眉苑辦「梅來原趣」活動；之後每逢假日，縣農會與上述4鄉農會將赴宜蘭、北市、新北、中市等各地辦行銷活動；5月5日再由水里鄉農會在上安村鵲橋，舉辦「水美梅．千人野餐趣」為系列活動畫下句點。

(中國時報)