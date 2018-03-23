賽車簽賭 3個月獲利上億

2018年03月23日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市警方22日破獲一間隱身在公寓大廈的簽賭網站，該集團涉嫌經營時下十分流行的「北京賽車」供不特定人以人民幣下注，並以每5分鐘開1次賭盤的頻率，一天多達上百次頻率賺取賠率和匯差，警方預估該集團營運3個多月以來，不法所得恐高達上億台幣，獲利驚人。

市警局第1分局北興派出所日前接獲線報，指去年曾查獲地下簽賭站的一棟公寓，近日又有地下簽賭站進駐，經掌握事證和集團成員動態後，21日傍晚專案人員當場查獲以李姓男子為首的簽賭集團成員共12人，另背後操盤首腦陳姓男子行蹤不明。

警方指出，該集團經營的「北京賽車」簽賭站，是仿效大陸一款賭博遊戲，近期很夯，集團成員分成客服和call客招攬組，並透過line等通訊軟體開發客源，賭客需透過第3方支付基本5000到10000元台幣的開戶基金，等集團轉成人民幣後才算開戶成功，並領取帳號密碼，可隨時上線下注。

下注方式為10輛虛擬賽車開跑前，賭客可依照車號或「大、小、單、雙、龍、虎」等代號自選下注，每5分鐘開1次賭盤，每個賭盤的機率及賠率不同，如下注車號或種類有開出，就能獲得數倍獎金，未中獎，下注的金額歸莊家所有。

警方指出，該集團除賺賠率，更賺取台幣換人民幣的地下匯差，因匯率是集團說了算，光靠匯差就賺取不少暴利，估該集團從去年12月上線經營至今，至少獲利金額逾億元，由於查緝過程，狡詐的李嫌趁機按下電腦的還原鍵，幾乎把電腦資料都清空，警方除依賭博罪將12名嫌犯法辦，也將持續傳喚追查陳姓主嫌等人到案。

(中國時報)