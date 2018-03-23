特教生會考 竟要自備桌子

2018年03月23日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

有家長向市議員顏若芳陳情，為身障孩子申請由考場準備桌子，卻接到必須自備的回覆，讓家長相當錯愕、傻眼，顏若芳痛批市府竟讓考生帶「家具」應考，有夠荒謬；北市教育局緊急補救，承諾一定會準備桌椅。

國中教育會考將在5月19日登場，家長周淑菁指出，她的孩子因為肌肉萎縮，平時都得坐電動輪椅，上課必須使用可調整高度的桌子，今年報名國中會考，申請在特殊考場應試，也依規定請學校準備桌子，沒想到最後竟被告知要自備桌子，據她了解也有4名身障考生遇到一樣情況。

周淑菁說，不能理解為何往年都不曾聽過要自備桌子，今年卻要自己準備，身障生使用的桌子比一般大，家裡的車子裝不下特殊規格的桌子，若要自備可能還要來回搬運2、3趟，考個試還要勞師動眾，實在太麻煩了。

顏若芳不滿抨擊，教育局毫無同理心，一般考生帶文具應試即可，特教生考試還要帶「家具」，她要求市府應建立一套SOP，避免硬體設施不足造成家長和考生困擾。

教育局副局長何雅娟對此解釋，以往特殊考生統一在松山高中應考，校方比較有經驗，今年松山高中承辦免試入學分發，考場改到松山工農，承辦人員說明不到位、溝通不良產生誤會，她要向家長致歉，教育局會再重新統整考生需求，在考試當天一定會提供輔具。

周淑菁希望教育局能讓特殊考生在原就讀學校或附近赴考，免去奔波之苦，或讓3至4間學校的特殊考生併入同一考場考試，教育局則說會再評估。

(中國時報)