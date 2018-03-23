新北動保有成 獲評友善城市

2018年03月23日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

台灣動物保護行政監督聯盟首場巡迴座談會，22日在新北市議會舉行，動督盟指出，新北在動物醫療、寵物繁殖買賣通報高於其他縣市，非法寵物業者稽查、裁罰比例卻偏低必須檢討；但多元領養、創新經營、校園生命教育及流浪動物管理領先全台，堪稱是「友善動物校園城市」。

22日座談會，議員包括劉美芳、陳文治、陳明義、李倩萍、許昭興、何博文、鍾宏仁、李坤城、洪佳君、黃俊哲等人都親自或派員到場參加，各自提出對動物政策想法。

動督盟報告指出，新北市在動物醫療、寵物業繁殖買賣通報2132件高於其他縣市，但針對非法寵物業者的稽查，2012到2015年主動稽查或申訴案達2012件，行政裁罰只有16件，比例偏低。

李蒨萍說，農業局至今沒提供收容人名冊電子化，雖然有些收養者有動保員實地探訪，但多是電話追蹤，建議結合民間團體，避免非法繁殖場或是私宰。

不過，動督盟執行長何宗勳說，新北市動保處有陪伴犬、校園犬、機關犬等多元工作犬，也推出社區乾淨餵養大和解，開風氣之先，給予高度肯定及讚賞，是「友善動物校園城市」。

動保處長陳淵泉說，動保處2015年以推動「零安樂、零棄養」，成立多元化認養管道及零安樂配套措施，有8所動物之家及近1995隻動物收容量，全台之冠。

陳淵泉說，動物保護政策需要公私一同協力，動保處除積極推動配套，在人道處理、認養活動、政策議題等許多面向，皆會彙集各方意見，針對相關建議將立即改善，讓動物保護的推動更完善。

(中國時報)