林管處移除釋毒外來樹種

2018年03月23日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

近年來受到天氣變化、農藥使用量提升，蜜蜂數量愈來愈少，間接影響植物授粉及糧食生產，花蓮林管處聯合5個社區發展協會，在縣內4處保安林舉辦「海岸保安林移除外來種及種植蜜源植物」活動，移除危害外來植物「銀合歡」，改種具防風功能的樹種，提供友善蜜蜂產蜜的環境。

有近20年養蜂資歷的蜂農林陽明說，每年秋冬天氣轉涼，俗稱「蜂虱」的蜂蟹便會大量繁殖，造成工蜂壽命減短，近日天氣不穩定，蜂虱疫情延長到春天，加重蜂農損失，致蜜蜂數量銳減，也影響植物授粉跟糧食生產。

為降低外來樹種對採蜜環境的侵擾，林管處號召參加保安林認養計畫的5個社區發展協會約200人，同步在七星潭北側2618號保安林、南側四八高地2613保安林、豐濱獅球嶼2605保安林及鹽寮七七高地2635保安林等4處保安林，範圍由北到南同步進行。

花蓮林管處長楊瑞芬說，外來入侵種銀合歡來自南美洲，是國際自然保育聯盟公布的百大嚴重危害生態的外來種之一，除了生長快速外，還會釋放毒素，將附近的植物殺死，影響動植物生態系統的平衡，尤其對海岸保安林生態系影響最大。

由花蓮農校森林科師生現場指導，示範正確、有效的移除銀合歡，改種白千層與黃槿等蜜源植物，保護國土並提供蜜蜂更多健康蜜源，營造整體有利採花環境，強化保安林的功能。

(中國時報)