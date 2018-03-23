公共場所用水 成立管理平台把關

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中國時報
／台北報導

3月22日是世界水日，台北市政府宣布，台北自來水處將首創「公共場所用水設備管理平台」，未來公共用水設備將納入管理，並要求管理單位定期上傳水池水塔清洗與設備維護紀錄，除了替業者帶來商機，同時也保障民眾喝水健康。

台北市政府昨舉行「用水OPEN、DATE」記者會，宣示未來公共場所的用水資訊都將公開透明，讓各界都能檢視運用，同時確保飲用水安全，並讓大眾藉此珍惜得來不易的水資源。

北水處指出，公共場所用水與民眾生活息息相關，全市每天約有200萬人在捷運站、學校、公園、機關以及醫院等公共場所飲用公用水，全市公用水量1年可達2400萬噸，所以必須做全面性統整控管，保障用水安全。

透過「公共場所用水設備管理平台」，將全市用水設備納入管理，並要求管理單位定期上傳水池水塔清洗與設備維護紀錄。管理平台也會顯示用水量燈號來提醒用水狀況，另外還有水改善回報追縱、統計分析等功能，上網即可知道列管公共場所的用水狀況與維護情形。

北水處表示，第一階段先從北市府所屬2500栓作起，管理平台的開放啟用，將讓用水更具效能，同時資料的開放也連帶為水池水塔清洗、省水器材、檢測修漏等業者帶來商機，讓業者可以更主動的提供服務。

(中國時報)

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